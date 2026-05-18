Il panorama politico negli Stati Uniti si presenta particolarmente turbolento, con Donald Trump che ha subito un calo nei sondaggi e una perdita di consensi tra gli elettori. Nel frattempo, i mercati delle materie prime e del petrolio registrano un aumento dei prezzi, mentre la situazione militare in Iran si aggrava, complicando ulteriormente la gestione del presidente in carica. Questi eventi si verificano in un periodo di crescente incertezza politica e internazionale, influenzando le dinamiche elettorali e le strategie dei possibili sfidanti.

Firenze, 18 maggio 2026 – Donald Trump è crollato nei sondaggi, il prezzo delle materie prime e del petrolio sale, la guerra in Iran è un pantano dal quale il presidente degli Stati Uniti non riesce a uscire. Eppure. Eppure Trump se vuole rovinare la carriera politica a un parlamentare del partito repubblicano che lo osteggia riesce a farlo alla grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Può un Repubblicano sfidare Trump e riuscire a salvarsi?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Può un Repubblicano sfidare Trump e riuscire a salvarsi

Sullo stesso argomento

Meloni a ottobre 2025: "Grazie Trump per pace a Gaza, repubblicano non fanno guerre", poi l'attacco in Iran - VIDEO VIRALEIl video è diventato virale sui social perché mostra la dicotomia tra quanto asserito dalla premier non molto tempo fa e quello che sta accadendo in...

Il senatore repubblicano John Kennedy critica la “guerra santa” di Trump contro Papa Leone XIVIl senatore John Kennedy, della Louisiana, da tempo sostenitore di Donald Trump e del movimento ultraconservatore MAGA, ha condannato gli attacchi...

Nel 1993 Samuel Huntington pubblicò un libro intitolato La terza ondata, uno studio sui processi di democratizzazione alla fine del XX secolo. Ne riporto un passaggio che può essere utile a inquadrare lo scenario, ieri e oggi: Con Giovanni Paolo II, il Vatica x.com

Può un repubblicano ribellarsi a Trump e sopravvivere? Thomas Massie ha deciso di scoprirloIl deputato del Kentucky ha lavorato con i democratici per pubblicare i file di Epstein e si oppone alle guerre del presidente. Il test a maggio per i conservatori ... ilfoglio.it

I due fronti repubblicani: perché Donald può sostenere soltanto un conflitto lampoIl confronto tra Stati Uniti e Iran ha oltrepassato la dimensione della deterrenza retorica ed è entrato in una fase operativa. Gli attacchi israeliani contro obiettivi iraniani, seguiti da azioni ... ilgiornale.it