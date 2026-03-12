Secondo Save the Children, tra i giovani di età compresa tra 14 e 17 anni si registra un aumento significativo di rapine e lesioni personali, con un incremento che raddoppia rispetto a dieci anni fa. I dati evidenziano anche una crescita di comportamenti autolesionisti, tentativi di suicidio e disturbi alimentari, accompagnati da una generale mancanza di rispetto per sé stessi e per gli altri.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Una rabbia interiore e una 'mancanza di rispetto totale per la propria vita' - tra tentativi di suicidio, casi di autolesionismo, disturbi alimentari - e quella degli altri, in una sorta di 'disinvestimento affettivo'. In questo contesto, il gesto violento appare svuotato del suo peso specifico. E' quanto emerge nei racconti dei ragazzi raccolti nel rapporto 'Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà', realizzata dal Polo Ricerca di Save the Children con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets. "In quel momento sei come in un videogame, vuoi solo finire il livello", spiega un ragazzo.

Minori, Save the Children: "Più rapine e lesioni personali tra 14-17enni, il doppio rispetto a 10 anni fa"

