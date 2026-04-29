Sánchez boys | in Spagna il 93% dei giovani tra 18 e 25 anni vive ancora con i genitori

In Spagna, il 93% dei giovani tra i 18 e i 25 anni vive ancora con i genitori. Questa percentuale si mantiene stabile nel tempo, senza segnali di diminuzione. La situazione si inserisce in un quadro sociale e demografico che ha attirato l’attenzione di diversi analisti e politologi italiani, che hanno spesso descritto il paese come esempio di modernità e progresso. Tuttavia, i dati relativi alle nuove generazioni mostrano una realtà complessa e differenziata.

Per anni una certa narrativa politica italiana ha guardato alla Spagna come a un modello virtuoso, moderno, progressista. La “Spagna del socialista Pedro Sánchez ” veniva raccontata come un laboratorio di successo, soprattutto per i giovani. Ma i numeri, come spesso accade, raccontano una storia molto diversa. E molto meno edificante. I giovani vivono ancora co I giovani spagnoli ancora vivono coi genitori. Nel 2025, secondo l’Ine, l’ Instituto Nacional de Estadística, circa il 67% degli under 34 spagnoli vive ancora con i genitori. Tra i 18 e i 25 anni si arriva addirittura al 93%. Altro che emancipazione giovanile: la Spagna supera perfino l’Italia, dove la quota si ferma al 63,3%.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sánchez boys: in Spagna il 93% dei giovani tra 18 e 25 anni vive ancora con i genitori Notizie correlate Leggi anche: Perché Alcaraz vive ancora a casa dei genitori nonostante abbia già vinto 53 milioni col tennis Leggi anche: Sorpresa: gli spagnoli sono più “bamboccioni” degli italiani: il 67% degli under35 vive ancora con i genitori Una raccolta di contenuti Attenzione, in Spagna Sánchez traballaIl partito catalanista Junts ha deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene il governo socialista di Pedro Sánchez: sottoporrà la decisione a una consultazione tra gli iscritti, che con ogni ... ilfoglio.it In Spagna c’è un’elezione regionale particolarmente importanteOggi in Spagna c’è un’elezione regionale che ha acquisito un’importanza e una visibilità maggiori del solito, perché è la prima da quando il governo socialista di Pedro Sánchez è entrato in crisi. Si ... ilpost.it