Venerdì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La puntata del 22 maggio 2026 si concentra sulle vicende di Alberto, che si trova in una posizione compromettente. La serie segue le storie dei personaggi nel quartiere, con trame che coinvolgono vari aspetti delle loro vite quotidiane. La puntata si inserisce in un palinsesto che vede da anni il serial essere tra i programmi più seguiti della rete.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026. Nella puntata precedente del 21 maggio 2026. Giovedì 21 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale; l’emergenza rischia però di far emergere la loro relazione segreta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 22 maggio 2026: Alberto è ormai compromesso

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