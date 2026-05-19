Un posto al sole le anticipazioni del 20 maggio 2026 | Alberto non riesce a dimenticare Anna

Mercoledì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 che va in onda dal 1996 e che conta ancora molti fan. Nelle anticipazioni del 20 maggio 2026, si apprende che Alberto fatica a dimenticare Anna. La serie prosegue con le vicende dei personaggi e le loro relazioni, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. La soap continua a essere un punto di riferimento per il pubblico di lunga data e per chi si avvicina alla storia quotidiana dei protagonisti.

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