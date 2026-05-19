Un posto al sole le anticipazioni del 20 maggio 2026 | Alberto non riesce a dimenticare Anna
Mercoledì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 che va in onda dal 1996 e che conta ancora molti fan. Nelle anticipazioni del 20 maggio 2026, si apprende che Alberto fatica a dimenticare Anna. La serie prosegue con le vicende dei personaggi e le loro relazioni, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. La soap continua a essere un punto di riferimento per il pubblico di lunga data e per chi si avvicina alla storia quotidiana dei protagonisti.
Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026. Nella puntata precedente del 19 maggio 2026. Martedì 19 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, un’influenza che rischia di pesare sulle sue decisioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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