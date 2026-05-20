Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio. Nella puntata precedente del 20 maggio 2026. Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 21 maggio 2026: Alberto d’urgenza in ospedale

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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