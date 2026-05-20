Un posto al sole le anticipazioni del 21 maggio 2026 | Alberto d’urgenza in ospedale
Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 21 maggio. Nella puntata precedente del 20 maggio 2026. Mercoledì 20 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca
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Non posso fare a meno di pensare ad Anna confessa Alberto, che si ritrova ancora una volta ad affrontare i suoi sentimenti per la ragazza, nonostante il senso di colpa verso Gianluca. Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20. 50, facebook
Un posto al sole: Anna fa andare in crisi Alberto e anche Rossella! #upas #unpostoalsole #anticipazioni x.com
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