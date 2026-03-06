Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo 2026, Greta Fournier rivolge una richiesta inattesa che mette in difficoltà Roberto Ferri. Di fronte a questa situazione, Marina Giordano si trova a dover intervenire come mediatrice tra Roberto e sua figlia Cristina, cercando di gestire la tensione tra i due. La vicenda si sviluppa nel contesto delle relazioni familiari tra i personaggi principali.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Una richiesta inaspettata di Greta Fournier manda in crisi Roberto Ferri nelle prossime puntate di Un Posto al Sole e costringere Marina Giordano da fare da mediatrice tra l’uomo e la figlia Cristina. Uno sforzo che si rivela un completo fiasco, visto che alla fine tra i due arriva lo scontro diretto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Marina cerca di mediare tra Roberto e Cristina

Un Posto al Sole, anticipazioni 2 marzo: Marina prova a riavvicinare Roberto e Cristina, Rosa ancora in crisiTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Marina spinge Roberto a riavvicinarsi alla figlia

Approfondimenti e contenuti su Un Posto al Sole anticipazioni dal 9 al....

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026: la furia di Ornella non si placa; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo: Rosa continua a pensare a Pino; Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 marzo 2026.

Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo: tra Anna ed Alberto scatta la scintillaTanto va la gatta al largo, che ci lascia lo zampino. E quella di Anna, per Alberto, era chiaramente una tentazione troppo forte. Le anticipazioni delle puntata di Un Posto al Sole in onda su ... ilmattino.it

Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai RobertoLe trame di UPAS per la settimana dal 9 al 13 marzo 2026: la madre di Cristina esce dall'ospedale ma chiede a Ferri un grande sacrificio. Chi tiene d'occhio le gemelle?. libero.it

Serie A, in campo Napoli-Torino: scaligeri a caccia di punti per lasciare l’ultimo posto La squadra di Conte sfida i gialloblù allo Stadio Maradona per mantenere il posto in Champions Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook

POWER A CATINELLE Lo sappiamo che il “posto fisso” di solito è al Cloud, ma adesso è tempo di Play Off Scudetto. E “Quo Vado” A Verona! Si inizia con Gara 1: segui i PowerBoys in questa nuova avventura dell’8 marzo ! #ZaloneInspiration #AllianzMil x.com