Un Posto al Sole anticipazioni 22 maggio | Serena preoccupata per Manuela Rosa nervosa con Damiano

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Serena sarà preoccupata per Manuela, mentre Rosa si mostrerà nervosa nei confronti di Damiano. Le anticipazioni indicano che si svolgeranno diverse situazioni che coinvolgono i personaggi principali, con momenti di tensione tra Rosa e Damiano e Serena che si mostrerà particolarmente attenta alle condizioni di Manuela. La puntata promette di offrire nuovi sviluppi e confronti tra i protagonisti.

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