Un Posto al Sole anticipazioni 22 maggio | Serena preoccupata per Manuela Rosa nervosa con Damiano
Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Serena sarà preoccupata per Manuela, mentre Rosa si mostrerà nervosa nei confronti di Damiano. Le anticipazioni indicano che si svolgeranno diverse situazioni che coinvolgono i personaggi principali, con momenti di tensione tra Rosa e Damiano e Serena che si mostrerà particolarmente attenta alle condizioni di Manuela. La puntata promette di offrire nuovi sviluppi e confronti tra i protagonisti.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Serena in pensiero per Manuela e Rosa con i nervi a fior di pelle: è quello che vedremo nel nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 22 maggio**, oltre Serena e Rosa, ritroveremo anche Alberto Palladini e la sua storia d'amore con Anna: la loro relazione va avanti in segreto, ma per l'avvocato si tratta ormai di una storia da cui non riesce ad uscire. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Alberto soccorre Anna dopo aver scoperto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
UN POSTO AL SOLE Anticipazioni 29 Aprile, Serena Sconvolta dal Passato! Eduardo rischia tutto
Sullo stesso argomento
Un Posto al Sole, anticipazioni 12 maggio: Micaela tradita da Manuela, Serena indaga su MaurizioTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.
Un Posto al Sole, spoiler 11 maggio 2026: Serena dopo l’incubo parlerà con Manuela? La Cirillo intanto…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 11 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole.
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: terribile scherzo a RosaLe trame di Un posto al sole di venerdì 22 maggio 2026: un gioco di Manuel e Damiano non va come previsto (e la Picariello la prende male). Anna in ospedale. libero.it
Un posto al sole, trame 21 maggio #21maggio #anticipazioni #unpostoalsole #upas x.com
Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 25 al 29 maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Marina muove le sue pedine per tenere Greta lontana da Roberto… una volta per tutte. Un posto al sole è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole facebook
Vacanze con un bambino piccolo sono praticamente solo genitorialità in un posto più bello. A dire il vero, sono così felice che abbiamo portato questo passeggino, è tutto l'aiuto di cui avevamo bisogno. Abbiamo percorso sentieri e strade asfaltate per tutta la reddit