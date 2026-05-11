Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 11 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Manuela è sempre più entusiasta per il suo legame con il padre, da quando è improvvisamente comparso nella sua vita desidera recuperare tutto il tempo che hanno perso. Spoiler Un posto al sole 11 maggio 2026: chi sarà il successore di Otello? Lui vorrebbe proporre. Serena ha fatto un altro incubo e questa volta ne è uscita davvero turbata perché se ciò che ha sognato fosse vero significherebbe che le gemelle sono nate da una violenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 11 maggio 2026: Serena dopo l’incubo parlerà con Manuela? La Cirillo intanto…

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Un Posto al Sole, anticipazioni 11 maggio: Manuela felice col padre, Serena ha paura ift.tt/cJ9fLhq x.com

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