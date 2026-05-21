Un nuovo Giorno da 70 anni
In occasione del settantesimo anniversario del Giorno, sette rappresentanti delle università di Milano hanno partecipato a interventi pubblici. I rettori e le rettrici delle diverse istituzioni universitarie hanno condiviso pensieri e riflessioni, evidenziando il ruolo e l’evoluzione dell’evento nel corso degli anni. La celebrazione si è svolta con interventi di figure accademiche di rilievo, che hanno preso parola uno dopo l’altro, contribuendo a sottolineare il significato di questa ricorrenza.
Sei interventi di altrettante voci dell’università milanese. I rettori e le rettrici delle università milanesi intervengono per celebrare il settantesimo anniversario del Giorno. Marina Brambilla, alla guida della Statale, sottolinea "la responsabilità delle parole, e di chi le parole le usa ogni giorno", come strumento "di una libertà consapevole". Francesco Billari, rettore della Bocconi, parla dell’evoluzione di Milano "punto di approdo di talenti da tutta Europa e dal mondo", sui cui "Il Giorno è una lente attraverso il tempo". Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, ricorda che "da settant’anni Il Giorno contribuisce a costruire lo spazio pubblico, a dare forma alla memoria collettiva del Paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
UN NUOVO GIORNO
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Ogni mattina è un rinnovamento,un miracolo quotidiano! Che questo nuovo giorno cara @Dida_ti sia pieno di gioia e amore,ricco di quelle piccole grandi cose che rendono un giorno un buongiorno Un abbraccio di luce al tuo cuore x.com
Per tutti è mercoledì … per il madaleo … un nuovo giorno un nuovo menu … un nuovo cliente che accontenteremo Dal 1999 è casa ? 081/19551365 facebook
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