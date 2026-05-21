Un nuovo Giorno da 70 anni

In occasione del settantesimo anniversario del Giorno, sette rappresentanti delle università di Milano hanno partecipato a interventi pubblici. I rettori e le rettrici delle diverse istituzioni universitarie hanno condiviso pensieri e riflessioni, evidenziando il ruolo e l’evoluzione dell’evento nel corso degli anni. La celebrazione si è svolta con interventi di figure accademiche di rilievo, che hanno preso parola uno dopo l’altro, contribuendo a sottolineare il significato di questa ricorrenza.

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