Domani il quotidiano compie 70 anni dalla sua nascita, avvenuta il 21 aprile 1956. Per celebrare questo anniversario, sarà ricordato il lungo percorso che ha attraversato nel tempo, segnato da decenni di pubblicazioni quotidiane. La ricorrenza viene festeggiata con iniziative speciali e ricordi legati alla storia del giornale, che ha accompagnato diverse generazioni di lettori nel corso degli anni.

Una festa di compleanno per il nostro quotidiano che domani compie 70 anni. ’ Il Giorno ’ nasceva infatti il 21 aprile 1956. Guardando al futuro. Tutto è già pronto per accogliere la comunità di lettori, i designer e i creativi che sono arrivati in città per la Design week e naturalmente per il Salone del Mobile. Via alla tre giorni nei quali gli spazi del quotidiano sono aperti alla città, luogo fertile di incontri, e scambio di opinioni, con talk e conversazioni. Si parte con la mostra, in otto pannelli, sulle immagini storiche tratte dagli archivi del nostro quotidiano, allestita nella terrazza della sede centrale di Milano, in corso Buenos Aires 54 (registrazione e info sul sito ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I primi 70 anni del Giorno

Ornella Vanoni e Gino Paoli

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