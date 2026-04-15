I 70 anni del Giorno in mostra a Milano | da Gadda a Pasolini Pivano e Arbasino le firme che hanno fatto la storia

Il 21 aprile 2026, il quotidiano “Il Giorno” festeggia i suoi 70 anni. Per l’occasione, viene allestita una mostra a Milano dedicata alle firme che hanno segnato la storia del giornale, tra cui autori come Gadda, Pasolini, Pivano e Arbasino. La mostra ripercorre il percorso editoriale e mette in evidenza alcune delle pagine più significative pubblicate nel corso degli anni.

Milano – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta la sua storia. Per tre giorni gli spazi del nostro quotidiano, nato nella primavera del 1956 segnando una rivoluzione nel panorama della stampa dell’epoca, saranno aperti alla città e si trasformeranno in un luogo di incontro e di scambio con talk e conversazioni. Una mostra di immagini storiche tratte dagli archivi del Giorno occuperà otto pannelli. Prime pagine che hanno illustrato, giorno dopo giorno, il nostro tempo, grandi fatti di cronaca, ma anche di cinema, design e grafica. Hanno lasciato traccia al Giorno nomi celebri del giornalismo e della scrittura: Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino e Umberto Eco, Fernanda Pivano e Adele Cambria, Giorgio Bassani, Alberto Arbasino, Luciano Bianciardi solo per citarne alcuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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