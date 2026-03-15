Il Lions Club dona capi di vestiario al santuario della Madonna del Ponte

Il Lions Club di Narni ha consegnato diversi capi di abbigliamento al santuario della Madonna del Ponte di Narni scalo. La donazione è stata effettuata dai rappresentanti del club, che si sono recati sul posto per consegnare i vestiti ai responsabili del santuario. La consegna rientra nelle attività di supporto alle persone in difficoltà promosse dall’associazione.

Il sodalizio di Narni, in collaborazione della ditta Clamar di Terni, a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico Il Lions Club di Narni, come sempre sensibile alle necessità del territorio e ai bisogni delle persone meno fortunate, ha consegnato numerosi capi di abbigliamento ai responsabili del santuario della Madonna del Ponte di Narni scalo. A ricevere la donazione è stato il reverendo Jean Pierre Kalongisa Munina. Il parroco provvederà a redistribuirli per il tramite della parrocchia alle famiglie in particolari condizioni di disagio economico. Al riguardo, il Lions club di Narni ringrazia la ditta di abbigliamento Clamar di Terni che con grande slancio di generosità e di solidarietà ha contribuito nel mettere a disposizione indumenti vari facenti parte della propria linea produttiva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati “Buon anno in musica”, il concerto dei Doremà al santuario della Madonna del PonteLa band costituita da tre giovanissimi proporrà un programma con alcuni tra i più importanti brani natalizi: appuntamento a Narni sabato 3 gennaio... La statua della Madonna in 3D. È in vendita per contribuire al restauro del santuarioSAN ROMANO Una statuta della Madonna Madre della Divina Grazia è stata fatta realizzare in 3D dalla parrocchia di San Romano. Contenuti utili per approfondire Lions Club Temi più discussi: Solidarietà a Catanzaro: il Lions Club Catanzaro Temesa dona buoni spesa per l’infanzia; L’ingegnere Francesco Colasimone entra nel Lions Club Avezzano; Festa della Donna e dell’Amicizia: l’assessore Anna Guidi premiata per l’impegno nel sociale dal Lions Club; Il Lions Club Vasto New Century presenta Una Coccola Sospesa. Lions Club Cremona Europea dona un nuovo DAE al Museo DiocesanoUn gesto concreto che unisce solidarietà, sicurezza e amore per il territorio. Sabato 14 marzo, il Lions Club Cremona ... cremonaoggi.it Viterbo – Il Lions Club dona un rilevatore di vene professionale alla Pediatria del Santa Rosa (FOTO)VITERBO – Nella giornata di ieri, il Lions club di Viterbo, rappresentato dal presidente Gian Paolo Arieti, ha effettuato una significativa donazione alla unità operativa di Pediatria dell’ospedale ... etrurianews.it INIZIATIVA ++ Primo slot di incontri di Lions Club Mondovì Monregalese e Lions Club Carrù-Dogliani, sull'uso consapevole di Internet tra i giovanissimi facebook