Un nuovo pulmino è stato donato a Cremona dal Lions Club per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità. Il veicolo sarà utilizzato da associazioni e servizi dedicati, che si occupano di accompagnare minori disabili alle scuole e alle attività ricreative. La consegna del mezzo rappresenta un intervento diretto per migliorare i trasporti dedicati, senza modificare le procedure già in atto per la gestione dei trasporti scolastici.

? Cosa scoprirai Chi utilizzerà concretamente il nuovo mezzo per i propri spostamenti?. Come cambierà la gestione dei trasporti scolastici per i minori disabili?. Perché il legame tra Lions e associazione è nato nel 2020?. Quali nuovi servizi potrà offrire l'associazione grazie a questo secondo mezzo?.? In Breve Maurella Manfredini e Giuseppe Ballestriero coordinano l'uso del mezzo per scopi sociali.. Il servizio favorisce il trasporto scolastico e sanitario per i cittadini di Cremona.. Il legame tra le associazioni è nato nel 2020 durante il lockdown.. Lo scorso luglio il Lions Club aveva già donato un furgone all'associazione.. Il Lions Club Torrazzo di Cremona ha consegnato un nuovo veicolo attrezzato all’associazione La Città dell’Uomo OdV per garantire mobilità ai cittadini più fragili e ai bambini con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, nuovo mezzo per la disabilità: il Lions Club dona un pulmino

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