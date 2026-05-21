Un futuro aprile | tutto quello che c’è da sapere sul film

Un futuro aprile: trama, cast e streaming del film. Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un futuro aprile, film diretto da Graziano Diana con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta e Anna Ferruzzo. Il film è liberamente ispirato all’opera letteraria “Sola con Te in un Futuro Aprile” di Margherita Asta e Michela Gargiulo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 2 aprile 1985: due auto, una dietro l’altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c’è Barbara Asta con i due figli gemelli di sette anni, nell’altra il giudice Carlo Palermo, trasferito alla procura di Trapani solo pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Tpi.it

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