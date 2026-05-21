Va in onda questa sera il film Un futuro aprile, dedicato alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985. Nel cast Francesco Montanari e Ludovica Ciaschetti Questa sera va in onda su Rai1 il filmUn futuro aprileche cerca di raccontare della strade di Pizzolungo consumatasi il 2 aprile 1985. ConFrancesco Montanarisi cerca di ripercorrere una brutta pagina della storia siciliana su cui c’è ancora scarsa conoscenza. Un’occasione per sensibilizzare il pubblico attraverso un film che tocca il cuore di tutti noi. Il 2 aprile 1985due auto percorrono la strada tra Pizzolungo e Trapani, una dietro l’altra. Nella prima ci sonoBarbara Rizzo Astae i suoi due gemelli di sette anni; nella seconda viaggia il giudiceCarlo Palermo, arrivato da pochi giorni alla procura di Trapani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Un futuro aprile: stasera su Rai1 la strage di Pizzolungo in un film

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