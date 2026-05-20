Pizzolungo la strage di Barbara Rizzo | arriva il film sulla tragedia

A Pizzolungo, la vicenda della tragedia che ha coinvolto Barbara Rizzo si arricchisce di un nuovo capitolo con l’uscita di un film dedicato. La pellicola si concentra sui dettagli della strage, ponendo l’attenzione su come la figlia maggiore sia riuscita a sopravvivere all’esplosione. Sono stati inoltre approfonditi gli aspetti riguardanti l’indagine sull’autore dell’attentato e sulla persona che aveva il controllo del territorio al momento della deflagrazione.

? Punti chiave Come ha fatto la figlia maggiore a sopravvivere all'esplosione?. Chi era il criminale che gestiva il controllo del territorio?. Perché l'attentato ha colpito la famiglia Rizzo invece del giudice?. Come si è trasformato il dolore in una lotta per la verità?.? In Breve Film Un futuro aprile in onda Rai Uno il 21 maggio 2026. Cast include Francesco Montanari, Ludovica Ciaschetti e Peppino Mazzotta. Tano Di Marco interpretato da Bruno Di Chiara incarna il potere mafioso. Storia basata sul libro di Margherita Asta e Michela Gargiulo per Fandango Libri. Il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, nel territorio di Erice, un’autobomba destinata al giudice Carlo Palermo ha causato la morte di Barbara Rizzo e dei suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore Asta, di 6 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Un futuro aprile su Rai 1: il toccante ricordo di Margherita, scampata alla strage di Pizzolungo

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