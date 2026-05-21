Un futuro aprile il film sulla strage di Pizzolungo stasera in tv | trama storia vera e cast
Diretto da Graziano Diana e proposto da Rai 1 in prima serata oggi, giovedì 21 maggio, il film tv "Un futuro aprile" restituisce umanità a una tragedia che ha segnato la Sicilia e l’Italia intera. Si parla della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, quando un attentato mafioso destinato al. 🔗 Leggi su Today.it
Un futuro aprile, film tv su Rai1: intervista a Francesco Montanari
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Il 21 maggio su Rai 1 va in onda il tv movie Un futuro aprile sulla strage di Pizzolungo x.com
Bruno di Chiara torna su Raiuno con la fiction sulla strage di Pizzolungo Giovedì 21 maggio, in prima serata, alle 21:30, su Rai Uno e su RaiPlay, andrà in onda Un futuro aprile, tv movie del regista Graziano Diana, coprodotto da Rai Fiction e Elysia Film, la sto facebook
Il film è liberamente ispirato a Sola con te in un futuro aprile di Margherita Asta e Michela GargiuloUn futuro aprile è il film tv che racconta la strage di Pizzolungo, in prima visione su Rai 1 il 21 maggio 2026. Trama, trailer, cast e curiosità. gazzetta.it
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