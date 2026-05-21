Un futuro aprile il film sulla strage di Pizzolungo stasera in tv | trama storia vera e cast

Diretto da Graziano Diana e proposto da Rai 1 in prima serata oggi, giovedì 21 maggio, il film tv "Un futuro aprile" restituisce umanità a una tragedia che ha segnato la Sicilia e l’Italia intera. Si parla della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, quando un attentato mafioso destinato al. 🔗 Leggi su Today.it

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Un futuro aprile, film tv su Rai1: intervista a Francesco Montanari

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Il 21 maggio su Rai 1 va in onda il tv movie Un futuro aprile sulla strage di Pizzolungo x.com

Il film è liberamente ispirato a Sola con te in un futuro aprile di Margherita Asta e Michela GargiuloUn futuro aprile è il film tv che racconta la strage di Pizzolungo, in prima visione su Rai 1 il 21 maggio 2026. Trama, trailer, cast e curiosità. gazzetta.it

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