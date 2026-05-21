Un futuro aprile il film con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari stasera su Rai 1

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film è liberamente ispirato a "Sola con te in un futuro aprile" di Margherita Asta e Michela Gargiulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Un futuro Aprile Rai1, Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Margherita Asta

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