‘Un futuro aprile’ la strage di Pizzolungo diventa film | Le loro storie rappresentano la nostra Storia

Stasera su Rai 1 va in onda in prima serata il film che ricostruisce la strage di Pizzolungo, avvenuta nel 1985. La pellicola narra le vicende delle vittime e delle persone coinvolte, portando sullo schermo i fatti accaduti. La rappresentazione si concentra sui dettagli di quella giornata e sugli effetti che l’attentato ha avuto sulle famiglie e sulla comunità locale. La produzione mira a preservare la memoria di un episodio che ha segnato la storia del paese.

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Un futuro aprile arriva oggi, giovedì 21 maggio 2026, in prima serata e in prima visione su Rai 1. Il tv movie diretto da Graziano Diana ripercorre la strage di Pizzolungo, uno degli attentati mafiosi più sanguinosi della storia italiana, attraverso la vicenda di Margherita Asta, sopravvissuta perché quel giorno si trovava a scuola. Il film, coprodotto da Rai Fiction ed Elysia Film, è liberamente ispirato al libro Sola con te in un futuro aprile di Margherita Asta e Michela Gargiulo. Al centro della storia c’è il rapporto difficile e umano tra la giovane, interpretata da Ludovica Ciaschetti, e il magistrato Carlo Palermo, vero obiettivo dell’attentato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Un futuro aprile’, la strage di Pizzolungo diventa film: “Le loro storie rappresentano la nostra Storia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un futuro aprile, il film sulla strage di Pizzolungo stasera in tv: trama, storia vera e castDiretto da Graziano Diana e proposto da Rai 1 in prima serata oggi, giovedì 21 maggio, il film tv "Un futuro aprile" restituisce umanità a una... Un futuro aprile: stasera su Rai1 la strage di Pizzolungo in un filmVa in onda questa sera il film Un futuro aprile, dedicato alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985. Un futuro aprile, su Rai1 la strage di Pizzolungo, la storia di sofferenza e rinascita di Carlo Palermo e Margherita Asta. Le dichiarazioni di Francesco Montanari e Ludovica Ciaschetti #Unfuturoaprile #MargheritaAsta #StragediPizzolungo #LudovicaCiaschetti # x.com ‘Un futuro aprile’, la strage di Pizzolungo diventa film Le loro storie rappresentano la nostra storiaUn futuro aprile arriva oggi, giovedì 21 maggio 2026, in prima serata e in prima visione su Rai 1. Il tv movie diretto da Graziano Diana ripercorre la strage di Pizzolungo, uno degli attentati mafiosi ... msn.com Un futuro aprile: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 1Un futuro aprile film di Graziano Diana sull’attentato di Pizzolungo e sulla storia di Margherita Asta e del giudice Carlo Palermo. maridacaterini.it