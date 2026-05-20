Comandante il film con Pierfrancesco Favino stasera in tv | trama storia vera e cast

Questa sera in tv viene trasmesso il film che vede protagonista Pierfrancesco Favino, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La trama si concentra su un ufficiale italiano che, in un contesto di guerra e pericolo costante, decide di mettere al primo posto la salvezza delle vite umane, anche quelle appartenenti al nemico. Il film si ispira a una storia vera e presenta un cast di attori italiani. La narrazione si svolge in un ambiente marittimo, con scene che mettono in risalto le difficoltà e le scelte di quegli anni.

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