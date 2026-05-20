Comandante il film con Pierfrancesco Favino stasera in tv | trama storia vera e cast
Questa sera in tv viene trasmesso il film che vede protagonista Pierfrancesco Favino, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La trama si concentra su un ufficiale italiano che, in un contesto di guerra e pericolo costante, decide di mettere al primo posto la salvezza delle vite umane, anche quelle appartenenti al nemico. Il film si ispira a una storia vera e presenta un cast di attori italiani. La narrazione si svolge in un ambiente marittimo, con scene che mettono in risalto le difficoltà e le scelte di quegli anni.
Nel pieno della Seconda guerra mondiale, quando il mare era diventato un campo di battaglia e la sopravvivenza contava più di ogni altra cosa, un ufficiale italiano scelse di salvare vite umane, anche quelle del nemico. Da questa storia vera nasce "Comandante", il film diretto da Edoardo De. 🔗 Leggi su Today.it
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