Il film di Lina Sastri arriva in prima visione TV. Uscito nel 2024, è tratto da un racconto, in parte autobiografico, della stessa regista Questo venerdì santo, arriva in prima visione TV La casa di Ninetta, film scritto e diretto da Lina Sastri, al suo esordio dietro la macchina da presa. Si tratta di un film personale e appassionato di Sastri sulla sua Napoli, che in parte pesca nel vissuto della regista, in quanto si tratta di un racconto in parte autobiografico. La casa di Ninetta: la trama completa del film Lucia è un'attrice di successo che torna nel capoluogo campano a visitare la madre affetta da Alzheimer e accudita affettuosamente da tre signore, ormai più parenti che badanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La casa di Ninetta: trama, cast e storia vera del film stasera su Rai 3

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La casa di Ninetta: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3La casa di Ninetta film su Rai 3: il dramma diretto da Lina Sastri che racconta la memoria e le generazioni di una famiglia napoletana. maridacaterini.it

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#lacasadininetta #LinaSastri #NapoliNelCinema Stasera alle 21:20 su Rai3 LA CASA DI NINETTA di Lina Sastri con Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Massimo De Matteo, Angela Pagano, Antonella Stefanucci, Antonella Morea, Franca Abategiovanni, Luigi Cre - facebook.com facebook