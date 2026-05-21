Un finto incidente stradale per distruggere la telecamera dei carabinieri | il piano dei Panzarottari di Afragola

Un gruppo legato al clan Moccia di Afragola ha organizzato un finto incidente stradale con l’obiettivo di distruggere una telecamera di sorveglianza dei carabinieri installata in un lampione. L’episodio è stato pianificato e messo in atto da alcuni membri del gruppo, che hanno simulato lo scontro per compromettere le immagini registrate. La telecamera, posta in una zona di interesse, aveva documentato attività sospette del gruppo nei giorni precedenti. La scena è stata ricostruita attraverso le indagini avviate dalle forze dell’ordine.

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Il gruppo dei "Panzarottari", articolazione del clan Moccia di Afragola (Napoli), ha inscenato un finto incidente per distruggere una telecamera dei carabinieri installata in un lampione per sorvegliarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The CEO Rejected 500 Perfect Women… Until He Met a Poor Girl! Sullo stesso argomento Afragola, la scalata dei “Panzarottari” per imporre droga e racketDopo il blitz scattato ieri all’alba che ha portato a 23 arresti ad Afragola, emergono ora i dettagli della faida che avrebbe insanguinato l’area... Camorra ad Afragola, indagine sul potere dei PanzarottariCamorra, maxi?operazione a Napoli: 26 misure cautelari contro il gruppo dei “Panzarottari” Afragola continua a essere uno dei punti più sensibili... Un finto incidente stradale per distruggere la telecamera dei carabinieri: il piano dei Panzarottari di AfragolaIl gruppo dei Panzarottari, articolazione del clan Moccia di Afragola (Napoli), ha inscenato un finto incidente per distruggere una telecamera ... fanpage.it