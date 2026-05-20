Afragola la scalata dei Panzarottari per imporre droga e racket

Nella mattinata di ieri, una vasta operazione ha portato all’arresto di 23 persone ad Afragola, nel nord di Napoli. Le indagini hanno rivelato una lotta tra gruppi criminali, conosciuti come i “Panzarottari”, che si sarebbero impegnati a imporre il controllo sul traffico di droga e il racket nella zona. La faida tra queste fazioni ha causato tensioni e scontri, portando le forze dell’ordine a intervenire con un blitz di vasta portata.

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Dopo il blitz scattato ieri all’alba che ha portato a 23 arresti ad Afragola, emergono ora i dettagli della faida che avrebbe insanguinato l’area nord di Napoli. Al centro delle indagini il clan Nobile, ovvero il gruppo dei cosiddetti “Panzarottari”, ritenuto vicino al clan Moccia, e deciso a conquistare il controllo delle piazze di spaccio e delle estorsioni tra Afragola, Caivano e Cardito. Una scalata criminale segnata da raid armati e intimidazioni. Emblematico l’episodio avvenuto in una caffetteria di Afragola: uomini armati fecero irruzione nel locale davanti ai clienti terrorizzati per punire il titolare che si era rifiutato di pagare il racket. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, la scalata dei “Panzarottari” per imporre droga e racket ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camorra ad Afragola, 26 arresti tra i "panzarottari": i Moccia davano ordini dal carcere per estorsioni e drogaSono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su un’articolazione del clan Moccia attiva ad Afragola. Camorra ad Afragola, indagine sul potere dei PanzarottariCamorra, maxi?operazione a Napoli: 26 misure cautelari contro il gruppo dei “Panzarottari” Afragola continua a essere uno dei punti più sensibili... Il Bordello dei Panzaruttari: ascesa e caduta dei ribelli di AfragolaC’è un soprannome ad Afragola che, da solo, è in grado di evocare un pezzo di storia criminale del territorio: i Panzaruttari. Un nomignolo dal sapore antico, ... cronachedellacampania.it Afragola, spallata al clan dei panzarottari: 26 arrestiAfragola- I due fratelli Giuseppe e Antonio Nobile legati a doppio filo al clan Moccia avevano preso il controllo delle attività illecite di Afragola e ... cronachedellacampania.it