Un figlio in arrivo e i debiti dell' alluvione sulle spalle | il dramma umano dietro i 400 esuberi Electrolux

In prossimità dello stabilimento Electrolux, si sono radunati lavoratori, alcuni appena usciti dal turno, e rappresentanti sindacali, mentre alcuni primi cittadini del territorio si sono avvicinati all’ingresso. La vicenda riguarda la perdita di 400 posti di lavoro, legata a una crisi aziendale, e si intreccia con le notizie di una gravidanza in corso e dei debiti accumulati a seguito di un’alluvione che ha colpito la zona. La situazione si sta sviluppando in un clima di attesa e preoccupazione.

Davanti allo stabilimento di Elctrolux sventolano bandiere di diverso colore e appartenenza, ci sono lavoratori che hanno appena finito il turno e si sono precipitati davanti all'entrata, ci sono alcuni primi cittadini del territorio forlivese, ci sono i rappresentanti sindacali. Il sentimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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