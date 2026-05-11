Electrolux annuncia 1.700 esuberi | ora Solaro trema per il piano choc
Electrolux ha comunicato l’intenzione di ridurre di 1.700 unità il proprio organico in Italia, con un impatto diretto sul sito di Solaro, dove i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia e tenere assemblee davanti alle portinerie a partire da domani. La notizia ha suscitato una forte preoccupazione tra i dipendenti locali, che si preparano a manifestare contro il piano di ristrutturazione annunciato dall’azienda.
Solaro (Monza e Brianza), 11 maggio 2026 – Electrolux annuncia tagli drastici al personale in Italia, cresce la preoccupazione a Solaro dove da domani mattina i lavoratori della fabbrica di lavastoviglie saranno in sciopero con assemblee davanti alle portinerie. La doccia gelata per gli operai è arrivata oggi durante il coordinamento nazionale a Venezia Mestre: la multinazionale svedese ha presentato un pesantissimo piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi nelle Marche e il drastico taglio di produzioni e di personale nelle altre fabbriche italiane. I sindacati: circa 1.700 esuberi. Secondo la nota congiunta d i Fiom Cigl, Fim Cisl e Uilm, sono indicati “circa 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Electrolux, annuncia 1.700 esuberi in Italia e chiude lo stabilimento di Cerreto d’Esi(Adnkronos) – Electrolux annuncia un piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi e il taglio di produzioni e di...
Leggi anche: Electrolux annuncia 1.700 esuberi in tutta Italia. I sindacati: “Otto ore di sciopero nei 5 stabilimenti”