Un ex giocatore di Serie A ha concluso la propria serie di successi portando a casa anche la vittoria in Europa League, completando così il suo palmarès con tutte le competizioni UEFA. Con questa conquista, ha raggiunto un altro ex calciatore, che aveva già ottenuto lo stesso risultato. La vittoria si è concretizzata dopo una finale disputata e vinta in modo convincente, confermando il suo percorso di successi nelle competizioni continentali.

Per l'Aston Villa il successo in finale di Europa League di ieri assume i contorni della leggenda, visto che i Villans non vincevano un trofeo internazionale da ben quarantaquattro anni. Ma c'è un giocatore del club di Birmingham che ha festeggiato due volte: la finale di Istanbul gli ha infatti permesso di ritagliarsi un posto nella storia del calcio europeo. Si tratta di Tammy Abraham, vecchia conoscenza della Serie A, che alzando al cielo l'Europa League ha completato il poker delle competizioni Uefa a livello di club: aveva già vinto Champions e Supercoppa col Chelsea nel 2021 e Conference League con la Roma nel 2022. Un'impresa riuscita, in questi anni, solo a un altro ex romanista: Emerson Palmieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un ex Serie A nella storia: ora ha vinto tutte le competizioni Uefa. Ma non è il solo...

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