Topps ha lanciato la nuova collezione dedicata alle competizioni Uefa Presenti Pires e Lewis-Skelly

Topps ha annunciato il rilascio di una nuova collezione di trading card dedicata alle competizioni UEFA. Tra i protagonisti della presentazione ci sono ex calciatori e atleti attuali, tra cui Pires e Lewis-Skelly. L’azienda statunitense, parte di Fanatics Collectibles, si occupa di prodotti da collezione legati al mondo dello sport e ha reso noto il lancio ufficiale di questa serie.

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Per celebrare il lancio della nuova linea di carte collezionabili dedicata alle tre competizioni UEFA - la Topps Chrome UCC 202526 - i Protein Studios di Londra hanno ospitato un’inedita mostra immersiva, con due ospiti speciali in rappresentanza del presente e del futuro dell’Arsenal: il classe 2006 Myles Lewis-Skelly e il campione del Mondo e vincitore della Premier League 0304 Robert Pires. Attraverso l’apertura in tempo reale di alcuni pacchetti da parte dei due ospiti, installazioni d’arte e percorsi sensoriali, è emerso il profondo valore narrativo dietro ogni singola carta: uno sguardo autentico sul collezionismo sportivo come moderna forma espressiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Topps ha lanciato la nuova collezione dedicata alle competizioni Uefa. Presenti Pires e Lewis-Skelly ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il Manchester United vuole ingaggiare Myles Lewis-SkellyAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Gabriel dell’Arsenal e Harry Maguire del Manchester United interagiscono a tempo pieno dopo la partita... Leggi anche: Cartier ha lanciato una collezione d’eccezione dei suoi modelli più rari