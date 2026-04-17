Ranking UEFA aggiornato | tracollo Italia dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee c’è un verdetto già ufficiale

L'ultimo aggiornamento del ranking UEFA ha confermato una forte diminuzione del punteggio dell'Italia, in seguito all'eliminazione di tutte le squadre nazionali e di club nelle competizioni europee. La situazione si traduce in una riduzione dei posti disponibili per le squadre italiane in Champions League e in Europa League. La classifica riflette una crisi evidente nel calcio italiano a livello internazionale, con conseguenze immediate sulla partecipazione alle competizioni continentali.

di Luca Fioretti Ranking UEFA aggiornato: il fallimento europeo limita i posti per la Champions League e certifica la profonda crisi del nostro movimento. L’eliminazione del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League delineano un quadro estremamente amaro. La situazione si è definitivamente chiarita, sancendo che la Serie A avrà soltanto 4 squadre nella prossima Champions League. Senza italiane nelle coppe, l’ Italia non ha alcuna concreta possibilità di recuperare punti nella speciale classifica del Ranking UEFA. Scendere in campo senza ulteriori rappresentanti segna un bilancio fortemente negativo per l’intero panorama, costretto ad accontentarsi di due posti per l’Europa League e di un pass per i preliminari di Conference League nella prossima annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato: tracollo Italia dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee, c’è un verdetto già ufficiale Notizie correlate Ranking UEFA, addio al 5° posto in Champions League per le italiane! La classifica dopo l’eliminazione da tutte le coppe europeeLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Ranking UEFA: cosa cambia per l’Italia dopo le notti europee in chiave quinto posto Champions. La classifica completa!Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ranking Uefa aggiornato al 10/04: tracollo Italia; Ranking UEFA aggiornato: crollo Napoli, ecco la nuova posizione in classifica; Ranking UEFA aggiornato: crollo Napoli, ecco la nuova posizione in classifica; Manna è già al lavoro da mesi per migliorare il Napoli, la prossima estate sarà quella più complicata sul mercato. Ranking Uefa aggiornato al 10/04: tracollo ItaliaLa Germania vince la giornata con 0,857 punti-coefficiente (3 vittorie), davanti all'Inghilterra con 0,778 punti-coefficiente (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) e alla Spagna con 0,625 punti-coeffi ... fantacalcio.it Ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League: classifica, regolamento, la situazione dell'ItaliaLa stagione delle coppe europee volge al termine e con essa anche una caccia speciale: quella al quinto posto in UEFA Champions League. Nella stagione 2023/24 l'Italia aveva centrato l'impresa, la ... calciomercato.com Ranking UEFA, lotta per un posto in più in @ChampionsLeague: Italia in quinta posizione x.com L’effetto addio Inzaghi inizia a farsi sentire. L’Inter scende al quarto posto nel ranking UEFA e chiuderà la stagione al quinto. - facebook.com facebook