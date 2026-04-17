Ranking UEFA aggiornato | tracollo Italia dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee c’è un verdetto già ufficiale

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo aggiornamento del ranking UEFA ha confermato una forte diminuzione del punteggio dell'Italia, in seguito all'eliminazione di tutte le squadre nazionali e di club nelle competizioni europee. La situazione si traduce in una riduzione dei posti disponibili per le squadre italiane in Champions League e in Europa League. La classifica riflette una crisi evidente nel calcio italiano a livello internazionale, con conseguenze immediate sulla partecipazione alle competizioni continentali.

di Luca Fioretti Ranking UEFA aggiornato: il fallimento europeo limita i posti per la Champions League e certifica la profonda crisi del nostro movimento. L’eliminazione del  Bologna  in Europa League e della  Fiorentina  in Conference League delineano un quadro  estremamente amaro. La situazione si è  definitivamente chiarita, sancendo che la Serie A avrà soltanto  4  squadre nella prossima Champions League. Senza italiane nelle coppe, l’ Italia  non ha alcuna  concreta possibilità  di recuperare punti nella speciale  classifica  del  Ranking UEFA. Scendere in  campo  senza ulteriori rappresentanti segna un bilancio  fortemente negativo  per l’intero panorama, costretto ad accontentarsi di due posti per l’Europa League e di un pass per i preliminari di Conference League nella prossima annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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