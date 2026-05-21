Un documentario sugli Earth Wind & Fire ospiti del Pordenone Blues Festival
Prima del concerto previsto per il 10 luglio al Pordenone Blues Festival, HBO ha diffuso il trailer ufficiale di un documentario dedicato agli Earth, Wind & Fire. La produzione televisiva statunitense, nota per aver realizzato serie come I Soprano e Il Trono di Spade, ha scelto di raccontare la storia della band attraverso questa anteprima. Il trailer offre uno sguardo alle immagini e ai contenuti che approfondiscono la carriera e l’impatto musicale del gruppo, anticipando così l’evento musicale in programma nella città.
Prima di vederli sul palco del Pordenone Blues Festival il prossimo 10 luglio, HBO (nota emittente televisiva americana che ha prodotto serie di successo come i Soprano e Il Trono di Spade) ha pubblicato il trailer ufficiale del documentario sugli Earth, Wind & Fire. Film diretto dal musicista e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Earth, Wind & Fire: The Untold Stories Behind Their Most Heartbreaking Funerals
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