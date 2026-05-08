Non comunica i dati sugli ospiti | multata titolare di b&b

La polizia ha multato la titolare di un bed and breakfast dopo aver riscontrato irregolarità nel modo in cui gestiva i dati sugli ospiti. Durante un controllo effettuato nel mese di aprile, gli agenti hanno verificato alcune anomalie legate alla comunicazione delle informazioni attraverso il portale utilizzato dalla struttura ricettiva. La proprietaria non ha fornito i dati sugli ospiti richiesti, portando alla sanzione.

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Strutture ricettive nel mirino della polizia di Stato. Nel corso dello scorso mese di aprile, la squadra investigativa della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione ha effettuato un controllo presso un B&B cittadino, riscontrando irregolarità nell’utilizzo del portale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Di Lorenzo verso una maglia da titolare: le ultime sugli infortunati Da operaio a titolare. 23enne alla guida della Bernini & DragonettiValore imprenditoriale, continuità aziendale e contributo allo sviluppo del territorio: questi i tratti distintivi dell’impresa Bernini & Dragonetti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA - Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti. Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati; Non sussiste in favore dei dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali un diritto soggettivo all’istituzione del servizio mensa o alla corresponsione dei buoni pasto; Gli albergatori non possono tenere la copia dei documenti degli ospiti per sempre; Agenzie di marketing e comunicazione: un mercato frammentato dove la metà non supera i 100mila euro di fatturato. Troppe attività fantasma nel turismo: 3 su 10 non comunicano i dati delle presenzeSantarcangelo, il sindaco striglia gli imprenditori: Una situazione che ci danneggia e rende inaffidabili le statistiche ufficiali ... msn.com L'AI non funziona se i dati sono spazzatura, e quasi sempre lo sonoIl 95% dei progetti AI fallisce per problemi nei dati. Senza unificazione e governance lo stack su cui gira l'AI resta una promessa vuota. tomshw.it ANAC comunica l’aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), con nuova documentazione e funzionalità dedicate alle verifiche nelle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici. x.com L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica di aver ricevuto disposizione di rinvio da parte della Lega Nazionale Dilettanti, della gara valevole per i Playout in programma Domenica 10 Maggio alle ore 16:00 con il San Marino. - facebook.com facebook