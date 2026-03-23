Monia & the Saints Band | il battito soul del rhythm & blues a Negrar

C’è un’energia speciale che nasce quando passione, talento e musica si incontrano. È proprio da questa combinazione che prende vita Monia & The Saints Band, una formazione che porta sul palco tutta l’anima autentica del Rhythm & Blues, trasformando ogni esibizione in un’esperienza intensa e coinvolgente. Al centro del progetto troviamo la voce calda e vibrante di Monia Santoni, capace di trasmettere emozioni profonde e di guidare il pubblico in un viaggio musicale fatto di groove, sentimento e autenticità. Accanto a lei, una band affiatata e ricca di talento: Franco Dal Mas alle tastiere, che disegna atmosfere avvolgenti; Marco Riolfi alla chitarra, con sonorità incisive e dinamiche; Barbara Dal Fra' alla batteria, cuore pulsante del ritmo e Alberto Miccoli al basso, che dona profondità e solidità al suono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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