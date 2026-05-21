Un corno portafortuna per Antonio Conte lui scherza | Dovevi portarmelo prima

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La consegna ad opera del maestro ed artigiano partenopeo Genny Di Virgilio: "Sono andato a consegnarglielo a Castelvolturno". Per Conte ultimi giorni in azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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