Un corno portafortuna per Antonio Conte lui scherza | Dovevi portarmelo prima

La consegna ad opera del maestro ed artigiano partenopeo Genny Di Virgilio: "Sono andato a consegnarglielo a Castelvolturno". Per Conte ultimi giorni in azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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