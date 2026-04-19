Il calciatore del Napoli Antonio Vergara a San Gregorio Armeno | gli regalano un corno portafortuna

Durante una visita a San Gregorio Armeno, il calciatore del Napoli nato nel 2003 ha ricevuto in dono un corno rosso portafortuna da un artigiano locale. L'incontro si è svolto nella famosa strada dei presepi, nota per le sue botteghe artigiane e le tradizioni natalizie. Il giovane atleta si trovava in zona per motivi personali, accompagnato da alcuni accompagnatori.

Il talento del Napoli, classe 2003, durante una visita a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, ha ricevuto in dono un corno rosso portafortuna dall'artigiano Genny Di Virgilio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sal Da Vinci presenta la sua statuina a San Gregorio Armeno: un must per i collezionisti!Sal Da Vinci presenta la sua statuina a San Gregorio Armeno: un must per i collezionisti!"> Sal Da Vinci in Forma di Pastore a San Gregorio Armeno La... Festa patronale a Nardò: tutto pronto per la celebrazione di san Gregorio ArmenoNARDO' - Tutto pronto per la celebrazione del santo patrono a Nardò, dove la comunità locale e cittadina, tra fede e devozione, festeggia san... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Antonio Vergara: profilo giocatore e statistiche; Parma-Napoli, generazioni a confronto nella sfida al Tardini; Situazione infortuni, buone notizie per Di Lorenzo e Vergara: la data del rientro; Vergara, valutazione in aumento. Il Napoli fissa un prezzo molto alto. Vergara riceve due regali nel cuore di Napoli. Quando tornerà in campo?Antonio Vergara è ancora ai box. Il talento del Napoli, che sta vivendo una stagione magica visto l'esordio in Champions League con gol contro il Chelsea, le prime partite da titolare in campionato e ... msn.com Napoli, Vergara a San Gregorio Armeno: lo scatto con Genny Di VirgilioDomenica all'insegna della tradizione per Antonio Vergara. Il talento di Frattaminore, infatti, oggi ha visitato la bottegha del maestro presepiale Genny Di Virgilio. Il numero ... ilmattino.it Antonio Vergara è cresciuto, fin da piccolo, con una mentalità sudamericana. Il classe 2003 del Napoli rappresenta un'eccezione per il calcio italiano facebook