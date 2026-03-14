Antonio Conte sul malore di Banda in Napoli-Lecce | Ho visto la mano sul petto

Dopo il malore di Banda durante Napoli-Lecce, l'allenatore del Napoli ha commentato gli eventi in un'intervista post partita, spiegando di aver notato la mano del giocatore sul petto. Ha aggiunto che Banda sta aspettando un bambino e ha espresso gli auguri per lui e la sua famiglia. Queste sono le dichiarazioni rilasciate dal tecnico riguardo alla situazione.

Il tecnico del Napoli ha raccontato il pathos di quei momenti nell'intervista del post partita: "Sta aspettando anche un bambino, auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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