Un concerto si è tenuto in memoria di una giovane donna di 20 anni, uccisa dal suo ex partner. La famiglia e gli amici hanno deciso di organizzare l’evento per ricordarla attraverso la musica, che rappresenta un modo per preservare il suo spirito e i momenti felici vissuti. La vittima, la cui vita era ancora in corso, è stata descritta come una persona capace di donare amore e gioia agli altri. La musica è stata scelta come mezzo per mantenere vivo il suo ricordo.

Cologno Monzese (Milano) – La musica non cancella il dolore ma può addolcire la sofferenza. E se “ogni pensiero collegato a Sofia mi ferisce, associarla alla musica mi fa venire in mente la sua gioia e tutto l’amore che dava agli altri. Le canzoni sono il modo migliore di ricordare mia figlia”. Per Sofia Castelli, che il 28 maggio avrebbe compiuto 23 anni, domani ci sarà un intero concerto. Il concerto. “Un dono”, dice la madre Daniela Zurria. Un regalo di compleanno voluto dalla famiglia, dall’associazione Scarpetta rossa Aps che la sostiene, patrocinato dal Comune di Cologno Monzese e reso possibile dal Coro Musirè di Cassina de’ Pecchi che canterà per Sofia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un concerto per Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dal suo ex: “La sua vita era ancora da scrivere. Ora voglio pensarla come musica”

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