Una donna sostiene che sua figlia, deceduta recentemente, non si sia suicidata ma sia stata uccisa. La madre afferma che la giovane era piena di vita e che il suo decesso è legato a un femminicidio. Ha aggiunto di non avere dubbi sulla natura dell’evento e chiede giustizia, dicendo di voler trovare il responsabile. La famiglia ha espresso la volontà di proseguire nelle indagini per ottenere chiarimenti sulla morte della ragazza.

Non ha dubbi: «Mia figlia non si è uccisa, non si è tolta la vita, ma è stata ammazzata. Mia figlia è vittima di un femminicidio, non avrò pace fino a quando non verrà scoperta la verità». A parlare è Anna Gison, mamma di Luana Di Raffaele, la donna di 43 anni trovata priva di vita un anno fa in un appartamento alla Torretta, tra i vicoli popolari di Mergellina. Era il 26 marzo del 2025, il caso venne bollato sulle prime come suicidio. Una pista che però stride con una serie di riscontri al punto tale che per un anno si sono svolte indagini per istigazione al suicidio contro ignoti. E, appena qualche giorno fa, è stato il gip Di Micco a rigettare una richiesta di archiviazione da parte del pm, disponendo la riapertura del caso, rimandando gli atti in Procura per altri tre mesi di indagine. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte Luana di Raffaele, la mamma: «Era piena di vita, non si è uccisa trovate il suo assassino: voglio giustizia»

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