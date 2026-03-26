I n un tempo attraversato da conflitti, polarizzazioni e notizie che scorrono troppo in fretta per essere davvero comprese, fermarsi ad ascoltare una storia è quasi un atto controcorrente. Il Premio Inge Feltrinelli nasce proprio da questa esigenza: restituire profondità alle parole, dare spazio a chi racconta ciò che spesso resta ai margini. Ospitata, alla Fondazione Feltrinelli di Milano, la quarta edizione del premio ha scelto un tema che suona come una dichiarazione d’intenti: “ Scrivere per (r)esistere ”. Non solo esistere, dunque, ma resistere attraverso la scrittura. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Premio Inge Feltrinelli 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In "Hanno ucciso habibi" (habibi è "il mio amore" in arabo) racconta la sua vita con la figlia di 3 anni dopo la morte del marito, ammazzato da un attacco israeliano: si era messo davanti a lei e alla loro bambina, per proteggerle con il suo corpo

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Una raccolta di contenuti su ucciso habibi

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