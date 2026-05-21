Un cittadino | Lasciata in abbandono la zona di Celestino V FOTO

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente di via Celestino V a Pescara denuncia lo stato di abbandono della zona, segnalando la mancanza di interventi regolari di pulizia e sfalcio dell'erba. La sua testimonianza è accompagnata da una foto che mostra le condizioni attuali dell'area, definendola come una situazione quotidiana per chi vive nella zona. La segnalazione evidenzia l'assenza di interventi di gestione del verde pubblico, lasciando il quartiere in uno stato di incuria evidente.

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