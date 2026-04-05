A Milano, la stazione di Lampugnano si presenta in condizioni di abbandono e degrado, attirando l’attenzione di chi passa di lì. I viaggiatori segnalano situazioni di forte disagio, con episodi di comportamenti improvvisi e scene di caos che si verificano regolarmente. La struttura, lasciata senza interventi di manutenzione, si trasforma in un punto critico della città, dove si registrano frequenti episodi di tensione e inciviltà.

Lampugnano come il Bronx: ecco la stazione della paura. I viaggiatori sono costretti a dover assistere a scene di straordinaria follia. Molti studenti affollano la stazione di Lampugnano, sono in attesa di prendere l’autobus per tornare a casa, in famiglia, per le vacanze pasquali. In una assolata giornata di primavera si avverte l’aria di festa, il loro vociare gioioso, tra pile di valige e carte colorate delle uova di cioccolato, distoglie l’attenzione da tutto il degrado che c’è intorno. In questo luogo che sembra più una periferia degradata che banchina di transito per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, la stazione di Lampugnano lasciata al degrado e all'abbandono

Catania, lotta al degrado: Polizia Locale identifica 39 autori di abbandono rifiuti con indagini sui sacchi.Catania, sedici febbraio 2026 – Un’operazione a tappeto della Polizia Locale ha portato all’identificazione e alla sanzione di trentanove cittadini...

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Scontri alla Stazione Centrale di Milano dopo corteo ProPal: provvedimenti per altri 8 manifestantiIl Tribunale di Milano ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 manifestanti che avevano preso parte ai disordini del 22 settembre nei pressi della ... fanpage.it

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Sono i due nuovi inquilini di “Casa Valter”, a Milano: il progetto di housing è della Comunità di Sant’Egidio. Leggi l'articolo: buff.ly/6dPINgs x.com

Era un 5 aprile come oggi ma del 1527 quando Giuseppe Arcimboldo venne al mondo nella città di Milano. https://michelangelobuonarrotietornato.com/2021/04/05/5-aprile-1527-nasce-giuseppe-arcimboldo/ It was an April 5th like today but in 1527 whe facebook