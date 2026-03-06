Dai 700 operai al giorno allo stato di abbandono attuale cosa resta della zona industriale di Pescara FOTO

La zona industriale di Pescara, che si estende tra via Breviglieri, via Ombrone, via Lago di Chiusi e strada Vicinale Torretta, ha visto un passaggio da un massimo di 700 operai al giorno a uno stato di abbandono. Questa zona, situata tra via Tiburtina Valeria e via Raiale, ha rappresentato per diversi decenni il cuore produttivo della città. Attualmente, gran parte delle aree sono vuote e trascurate.

Dopo il progetto di riqualificazione del vecchio cementificio ci si interroga su quale possa essere il futuro dell'area industriale di Pescara che da decenni ha visto sparire i principali insediamenti Via Breviglieri, via Ombrone, via Lago di Chiusi, strada Vicinale Torretta ovvero lo spazio compreso tra via Tiburtina Valeria e via Raiale ha rappresentato per qualche decennio la zona industriale di Pescara.Un'area grande diverse decine di ettari che ogni giorno era frequentata da circa 700 operai che entravano nelle varie fabbriche presenti.C'era un via vai continuo di automobili e mezzi pesanti.Un'immagine che contrasta fortemente sia con lo stato attuale (che si protrae da decenni) e il passato prima degli insediamenti industriali.