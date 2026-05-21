Un boato e torna la paura scossa di magnitudo 4.4 | Danneggiati 50 edifici

Una scossa di magnitudo 4.4 si è verificata all’alba di ieri, seguita da altri due terremoti di intensità inferiore nello spazio di sei minuti. L’evento principale ha provocato danni a circa cinquanta edifici e ha causato paura tra i residenti. La sequenza sismica ha interessato una zona abitata, con le autorità che stanno valutando l’entità dei danni e le misure di sicurezza da adottare. Non sono stati segnalati feriti gravi o vittime.

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Una scossa di magnitudo 4.4 all’alba di ieri, seguita in sequenza da altri due eventi sismici di magnitudo più bassa ma concentrati in appena 6 minuti di distanza, ha svegliato con il cuore in gola gli oltre trecentomila residenti che vivono tra Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto e i quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e Vomero. Dieci minuti prima delle 6, a tre chilometri di profondità negli abissi del mare di Bacoli, i sismografi della rete di monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv hanno registrato il sisma tra i più forti della storia bradisismica recente. In molti hanno raccontato di aver avuto la percezione di «una scossa molto lunga, che sembrava non finire»: in realtà si è trattato di tre eventi in rapida e continua successione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Un boato e torna la paura, scossa di magnitudo 4.4: «Danneggiati 50 edifici» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a NapoliPaura all’alba nell’area dei Campi Flegrei per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4. Terremoto in Italia, magnitudo 4.7: il boato e la scossa che sveglia tuttiUn risveglio improvviso, scandito da una vibrazione netta e da secondi di apprensione. Paura all’alba nell’area dei Campi Flegrei. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita distintamente a Napoli e nei comuni dell’area flegrea poco prima delle 6 del mattino. Tantissime persone sono scese in strada dopo aver sentito un fo x.com Trasforma Hazenoki in un Mago di Grado Speciale reddit Boato alla Profilglass: vetri saltati e pauraUn boato improvviso, sentito anche dalla strada, poi la paura, le persone uscite a vedere cosa fosse ... msn.com Un boato, poi il crollo. Tre palazzine rase al suolo: Sembrava un attentatodi Alessandro D’AmatoROMAL’esplosione poco prima delle 13 di ieri: un boato fortissimo, i vetri delle case che vanno in frantumi e i detriti che, spinti dall’onda d’urto, arrivano fino a 200 metri di ... quotidiano.net