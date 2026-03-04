Terremoto in Italia magnitudo 4.7 | il boato e la scossa che sveglia tutti

Alle 07:05 di questa mattina, in Italia, si è verificata una scossa di terremoto con una magnitudo stimata di circa 4,7. La terra ha vibrato improvvisamente, causando un forte boato che ha svegliato molte persone e provocato attimi di paura. La scossa si è avvertita in diverse aree, lasciando una sensazione di instabilità e preoccupazione tra i residenti.

Un risveglio improvviso, scandito da una vibrazione netta e da secondi di apprensione. Alle 07:05 di questa mattina una scossa di terremoto con magnitudo stimata attorno a 4.7 ha fatto tremare case e uffici, sorprendendo molti cittadini ancora tra le mura domestiche. Il movimento tellurico, avvertito distintamente dalla popolazione, si è sviluppato a una profondità di circa 14 chilometri, un dato che contribuisce a spiegare la percezione piuttosto marcata del sisma in superficie. Secondo le rilevazioni ufficiali, l'evento è stato registrato con precisione dagli strumenti di monitoraggio, che hanno consentito di localizzare l'epicentro e definire le prime stime tecniche.