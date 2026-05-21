Campi Flegrei torna la paura | scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli
Nella zona dei Campi Flegrei, alle prime ore del mattino, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L’evento sismico è stato avvertito anche a Napoli, creando momenti di preoccupazione tra la popolazione. Le autorità stanno valutando la situazione, mentre le persone cercano informazioni sui danni e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali conseguenze o interventi di emergenza.
Paura all’alba nell’area dei Campi Flegrei per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 5.51 con epicentro in mare e a una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l’area flegrea e in gran parte di Napoli, svegliando migliaia di persone. Si tratta di una delle scosse più forti dall’inizio della nuova fase del bradisismo e, per intensità e durata, ha ricordato quella del 30 giugno dello scorso anno, quando fu registrata una magnitudo di 4.6, la più elevata degli ultimi quarant’anni. Subito dopo il terremoto, i social sono stati invasi da testimonianze di cittadini che raccontano di lampadari oscillanti, vetri tremanti e mobili che si sono aperti improvvisamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3
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