Un anno fa ci lasciava Totò il barbiere di Acquate La famiglia | Sei sempre con noi

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno fa si è spento Antonio Talarico, conosciuto come il barbiere di Acquate, lasciando un ricordo indelebile tra amici e clienti. La famiglia ha scritto una lettera in cui affermano che il suo sorriso rimarrà sempre presente nella memoria di chi lo ha conosciuto. La lettera è stata condivisa pubblicamente, evidenziando il forte legame affettivo con la figura di Talarico e il desiderio di mantenere vivo il suo ricordo.

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Un sorriso in grado di conquistare tutti, che resterà sempre vivo nella memoria. Riceviamo e volentieri pubblichiamo la dolcissima lettera che moglie e figli di Antonio Talarico, scomparso un anno fa, hanno scritto per omaggiarne la figura.Totò, com'era chiamato da tutti, ha lasciato in città un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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