Un anno fa ci lasciava Totò il barbiere di Acquate La famiglia | Sei sempre con noi

Un anno fa si è spento Antonio Talarico, conosciuto come il barbiere di Acquate, lasciando un ricordo indelebile tra amici e clienti. La famiglia ha scritto una lettera in cui affermano che il suo sorriso rimarrà sempre presente nella memoria di chi lo ha conosciuto. La lettera è stata condivisa pubblicamente, evidenziando il forte legame affettivo con la figura di Talarico e il desiderio di mantenere vivo il suo ricordo.

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