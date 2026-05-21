Un anno fa ci lasciava Totò il barbiere di Acquate La famiglia | Sei sempre con noi
Un anno fa si è spento Antonio Talarico, conosciuto come il barbiere di Acquate, lasciando un ricordo indelebile tra amici e clienti. La famiglia ha scritto una lettera in cui affermano che il suo sorriso rimarrà sempre presente nella memoria di chi lo ha conosciuto. La lettera è stata condivisa pubblicamente, evidenziando il forte legame affettivo con la figura di Talarico e il desiderio di mantenere vivo il suo ricordo.
Un sorriso in grado di conquistare tutti, che resterà sempre vivo nella memoria. Riceviamo e volentieri pubblichiamo la dolcissima lettera che moglie e figli di Antonio Talarico, scomparso un anno fa, hanno scritto per omaggiarne la figura.Totò, com'era chiamato da tutti, ha lasciato in città un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Third, Chapters 9-15 | Audiobook (The Finale)
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Lui è #TOTÒ un Bracco tedesco(kurzar) 4 anni maculato, Si trova a MILANO adottato un anno fa con la speranza che fosse per sempre. Per dodici mesi ha dato affetto, presenza, fedeltà. Ha imparato una casa, delle abitudini, delle persone da amare. Oggi per facebook
Come cazzo ve va de fa il toto-allenatore per capire chi sarà il prossimo poro cristiano a sedersi sulla panchina della #Lazio .. Io l’unico pensiero che ho è che l’anno prossimo per colpa di quel maiale me tocca vede il mio attuale allenatore #Sarri vincere a #N x.com