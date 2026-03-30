Quattordici anni fa moriva Franco Mancini. La sua scomparsa risale a quel periodo e da allora sono passati più di dieci anni. Nessuna altra informazione specifica viene fornita sul suo modo di vivere o sulle circostanze della sua morte.

. Un legame viscerale, il suo, con i colori biancocelesti e la città: prima da saracinesca insuperabile tra i pali, difendendo la porta del Manfredonia con quel carisma che lo ha reso un’icona del calcio italiano; poi da allenatore, trasmettendo ai nostri ragazzi la grinta di chi non ha mai avuto paura di sfidare i giganti. Non è stato solo un fuoriclasse: è stato il coraggio di chi giocava fuori dagli schemi, l'anima reggae in un mondo di tattica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quattordici anni fa ci lasciava Franco Mancini

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