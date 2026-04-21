Dieci anni fa, la morte di Prince è avvenuta a causa di un’overdose accidentale di Fentanyl. È stato trovato in uno stato di incoscienza nell’ascensore della sua residenza vicino a Minneapolis, e i soccorritori non sono riusciti a rianimarlo. Negli anni successivi, le nuove generazioni hanno riscoperto la sua musica, anche grazie alla presenza di riferimenti a lui in serie televisive come Stranger Things.

Dieci anni fa moriva Prince a causa di un’overdose accidentale da Fentanyl. Ritrovato in uno stato di incoscienza nell’ascensore della sua residenza nei pressi di Minneapolis, i tentativi da parte dei soccorritori di rianimarlo sono stati vani. Le autorità lo hanno dichiarato morto alle 10:07 del 21 aprile 2016. Nonostante questa iniziale lacuna, grazie all’uscita dell’ultima stagione di Stranger Things, l’artista afroamericano ha ritrovato la fama che merita anche nei confronti dei giovanissimi, poiché all’interno della serie tv sono stati inseriti due dei suoi brani più iconici, “When Doves Cry” e “Purple Rain”, per enfatizzare alcuni momenti fondamentali della stagione, come il bacio tra Mike e Undici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dieci anni fa ci lasciava Prince, e le nuove generazioni lo stanno riscoprendo (anche grazie a Stranger Things)

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