Umbria proposta Filt-Cgil | nuovi raccordi per treni più veloci
Un sindacato ha presentato una proposta per migliorare i collegamenti ferroviari tra Perugia e Roma, puntando a ridurre i tempi di viaggio. La proposta prevede l’introduzione di nuovi raccordi tra le linee esistenti, con l’obiettivo di rendere più rapido e diretto il percorso tra le due città. Attualmente, i treni richiedono uno o più cambi di binario, ma si sta valutando una soluzione tecnica che potrebbe eliminare questa necessità, consentendo corse più veloci e senza interruzioni.
? Punti chiave Come cambieranno i tempi di viaggio tra Perugia e Roma?. Quale soluzione tecnica permetterebbe di evitare i cambi banco?. Perché il nodo di Terni blocca la fluidità verso Roma?. Chi deve decidere se finanziare questi nuovi raccordi ferroviari?.? In Breve Letizia Michelini presiede la seconda commissione regionale per valutare le proposte tecniche.. Nuovo innesto tra linea Perugia-Terontola e Roma-Firenze per evitare inversioni di marcia.. Raccordo per linea Perugia-Terni per decongestionare i binari di attestamento verso Roma.. Interventi mirano a potenziare pendolarismo e turismo nei borghi umbri.. Il segretario regionale della Filt-Cgil, Ciro Zeno, ha presentato mercoledì due proposte ferroviarie strategiche presso la seconda commissione regionale presieduta da Letizia Michelini per ottimizzare i collegamenti in Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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