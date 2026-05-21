Umbria proposta Filt-Cgil | nuovi raccordi per treni più veloci

Un sindacato ha presentato una proposta per migliorare i collegamenti ferroviari tra Perugia e Roma, puntando a ridurre i tempi di viaggio. La proposta prevede l’introduzione di nuovi raccordi tra le linee esistenti, con l’obiettivo di rendere più rapido e diretto il percorso tra le due città. Attualmente, i treni richiedono uno o più cambi di binario, ma si sta valutando una soluzione tecnica che potrebbe eliminare questa necessità, consentendo corse più veloci e senza interruzioni.

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