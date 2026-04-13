Caro energia l' allarme di Filt Cgil Umbria | Molte aziende stanno affrontando rincari di gestione elevati

L'aumento dei costi energetici e dei carburanti sta mettendo sotto pressione molte aziende nella regione. Secondo un rapporto di un sindacato di categoria, le spese di gestione sono cresciute in modo consistente, creando difficoltà per le imprese locali. La situazione ha attirato l'attenzione delle associazioni di categoria, che sottolineano come questa escalation possa influire sull'economia della zona.