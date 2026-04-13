VIDEO Caro energia Filt Cgil Umbria | Il settore dei trasporti non potrà sopportare a lungo questa crisi
Un aumento dei prezzi del carburante e dei costi dell’energia sta mettendo sotto pressione le aziende del settore trasporti in Umbria. La Filt Cgil regionale segnala che molte imprese non riescono più a sostenere le spese quotidiane, evidenziando una crisi che rischia di compromettere la loro attività a breve termine. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche legate ai rincari energetici.
Caro carburante e costi dell'energia alle stelle. La Filt Cgil Umbria denuncia la complessa situazione che sta interessando anche l'Umbria, in particolare il settore dei trasporti, con aziende in difficoltà nel sostenere i costi giornalieri."Tante aziende non riescono più a sostenere i costi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Caro energia, l’allarme dei panificatori: “Così non resistiamo a lungo”Firenze, 11 marzo 2026 – E’ allarme tra i panificatori per l’aumento dei costi dell’energia.
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